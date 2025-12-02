PODCAST CANLI YAYIN

Aday sürücüler için büyük değişiklik: AYM 'iptal' frenine bastı

Anayasa Mahkemesi, aday sürücülerin hangi hatalarda ehliyetinin iptal edileceğinin yalnızca yönetmelikle belirlenmesini Anayasa’ya aykırı buldu. Kararla birlikte, aday sürücülere uygulanan belirsiz ve geniş iptal yetkisi 9 ay sonra kaldırılacak; iptal sadece kanunda açıkça yazan durumlarda mümkün olacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aday sürücüler için büyük değişiklik: AYM 'iptal' frenine bastı

Aday sürücülerle ilgili yıllardır tartışma konusu olan "ehliyet iptal yetkisi" konusunda önemli bir karar açıklandı. Adayların hangi hatalarda ehliyetlerinin iptal edileceğine ilişkin düzenlemelerin yalnızca yönetmeliklerle belirlenmesi, uzun süredir hukuki belirsizlik yaratıyordu. Bu belirsizlik, hem sürücüler hem de uygulayıcı kurumlar açısından eleştirilere neden olurken, konu sonunda Anayasa Mahkemesi'nin önüne taşındı. Yüksek Mahkeme, yapılan başvuru üzerine kritik bir değerlendirme yaparak düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TARTIŞMALI MADDE İPTAL EDİLDİ

Resmi Gazete' de yayınlanan karara göre, yasanın ilgili maddesi iptal edildi. İptal edilen madde de, şöyle deniliyordu:

İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Aday sürücülerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen iptal edilme şartlarının oluşması hâlinde, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından sürücü belgeleri iptal edilir.

İTİRAZ MARDİN'DEN GELDİ

Mardin 1. İdare Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 17. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

AYM: İPTAL YETKİSİ BU HALİYLE KANUNA AYKIRI

Yüksek Mahkeme. itiraz üzerine yaptığı incelemede, düzenlemenin, hangi hallerde aday sürücü belgelerinin iptalin edileceğine ilişkin maddeler içermediği sonucuna vardı. Bu konuda netlik olmadığına dikkat çeken Yüksek Mahkeme, iptale ilişkin yetkinin tamamen idareye bırakıldığını, bu durumun da "sınırlamanın kanunilik koşulunu" taşımadığına hükmetti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"ARAÇ KULLANMAK ÖZEL HAYATIN BİR PARÇASIDIR"

Sürücü belgesinin iptal edilmesinin, özel hayatın parçası haline gelen araç kullanma imkanını ortadan kaldırdığına işaret edilen iptal gerekçesinde, bu durumun "özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına" bir sınırlama olduğu da belirtildi. Kararda, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulandı.

KARAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Asgari ücret maratonu başladı! Pazarlık masası kuruluyor: 2 formül tek zam
Pitbull saldırısında çocukları yaralanan acılı baba isyan etti!
Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!
Dijital dolandırıcıların yeni tuzağı: "Düşük faizli yüksek tutarlı kredi"
Türkiye'nin en uzun ömürlü illeri açıklandı!
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı ilk dönemine yaklaştı: Onuachu gol krallığında zirvede!
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”