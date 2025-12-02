Aday sürücüler için büyük değişiklik: AYM 'iptal' frenine bastı

Fotoğraf: AA

TARTIŞMALI MADDE İPTAL EDİLDİ

Resmi Gazete' de yayınlanan karara göre, yasanın ilgili maddesi iptal edildi. İptal edilen madde de, şöyle deniliyordu:

İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Aday sürücülerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen iptal edilme şartlarının oluşması hâlinde, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından sürücü belgeleri iptal edilir.