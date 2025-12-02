Aday sürücüler için büyük değişiklik: AYM 'iptal' frenine bastı
Anayasa Mahkemesi, aday sürücülerin hangi hatalarda ehliyetinin iptal edileceğinin yalnızca yönetmelikle belirlenmesini Anayasa’ya aykırı buldu. Kararla birlikte, aday sürücülere uygulanan belirsiz ve geniş iptal yetkisi 9 ay sonra kaldırılacak; iptal sadece kanunda açıkça yazan durumlarda mümkün olacak.
Aday sürücülerle ilgili yıllardır tartışma konusu olan "ehliyet iptal yetkisi" konusunda önemli bir karar açıklandı. Adayların hangi hatalarda ehliyetlerinin iptal edileceğine ilişkin düzenlemelerin yalnızca yönetmeliklerle belirlenmesi, uzun süredir hukuki belirsizlik yaratıyordu. Bu belirsizlik, hem sürücüler hem de uygulayıcı kurumlar açısından eleştirilere neden olurken, konu sonunda Anayasa Mahkemesi'nin önüne taşındı. Yüksek Mahkeme, yapılan başvuru üzerine kritik bir değerlendirme yaparak düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti.
TARTIŞMALI MADDE İPTAL EDİLDİ
Resmi Gazete' de yayınlanan karara göre, yasanın ilgili maddesi iptal edildi. İptal edilen madde de, şöyle deniliyordu:
İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Aday sürücülerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen iptal edilme şartlarının oluşması hâlinde, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından sürücü belgeleri iptal edilir.
İTİRAZ MARDİN'DEN GELDİ
Mardin 1. İdare Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 17. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.
AYM: İPTAL YETKİSİ BU HALİYLE KANUNA AYKIRI
Yüksek Mahkeme. itiraz üzerine yaptığı incelemede, düzenlemenin, hangi hallerde aday sürücü belgelerinin iptalin edileceğine ilişkin maddeler içermediği sonucuna vardı. Bu konuda netlik olmadığına dikkat çeken Yüksek Mahkeme, iptale ilişkin yetkinin tamamen idareye bırakıldığını, bu durumun da "sınırlamanın kanunilik koşulunu" taşımadığına hükmetti.
"ARAÇ KULLANMAK ÖZEL HAYATIN BİR PARÇASIDIR"
Sürücü belgesinin iptal edilmesinin, özel hayatın parçası haline gelen araç kullanma imkanını ortadan kaldırdığına işaret edilen iptal gerekçesinde, bu durumun "özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına" bir sınırlama olduğu da belirtildi. Kararda, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulandı.
KARAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.