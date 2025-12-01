PODCAST CANLI YAYIN

Karadeniz'de saldırıya uğrayan VIRAT gemisi İstanbul açıklarında!

Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz'de uluslararası sularda insansız deniz aracıyla (İDA) saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, İstanbul açıklarına ulaştı.

Giriş Tarihi:
Karadeniz'de saldırıya uğrayan VIRAT gemisi İstanbul açıklarında!

Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, özel bir firmaya ait römorkör refakatinde Karadeniz'de bulunduğu alandan çekilmeye başlandı.

Saldırıya uğrayan ʺVIRATʺ isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı. (Fotoğraf: AA)Saldırıya uğrayan ʺVIRATʺ isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı. (Fotoğraf: AA)

Gemi, Karadeniz'in Sarıyer hizasında açık bölgeye ulaştı.

Saldırıya uğrayan ʺVIRATʺ isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı. (Fotoğraf: AA)Saldırıya uğrayan ʺVIRATʺ isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı. (Fotoğraf: AA)

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının dünkü açıklamasında ise VIRAT isimli gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.

Ukraynanın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROSdaki yangın söndürüldü!Ukraynanın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROSdaki yangın söndürüldü!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI
TOD derbi
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
İstanbul'da derbi trafiği! Yoğunluk yüzde 85'e çıktı
Ankara'da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
Eşini ve çocuğunu yasak aşkı için öldüren doktor Serdar Kıyak çöp poşetiyle intihar etti!
CHP PM'de kimler kesik yedi? Listedeki "Anti Bay Kemalist" esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDK'da
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış
Memura yüzde 19.5 zam! Yeni anket geldi TAKVİM hesapladı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?