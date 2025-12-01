PODCAST CANLI YAYIN

İSÖ’ye içeriden bilgi aktaran kızıl saçlı savcı yakalandı

İSÖ’ye yönelik yolsuzluk operasyonu öncesi İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’a bilgi taşıyan köstebek savcı deşifre oldu. Savcı S.Ç.S’nin yakalanmamak için kızıl olan saçlarını siyaha boyaması dikkat çekti.

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın operasyondan önce kızıl saçlı bir kadın savcıyla otel odasında görüştüğü ortaya çıkmıştı. O kızıl saçlı savcı bulundu. İstanbul Adliyesi'nde çalışan savcı S.Ç.S. fotoğraflarıyla teşhis edilirken, Pehlivan ile birlikte verdiği baz kayıtları da dosyaya girdi.

2604 NUMARALI ODA
Etkin pişmanlıktan yararlanan İmamoğlu'nun kasası, tutuklu işadamı Hüseyin Köksal'ın eski şoförü Servet Yıldırım'ın ifadeleri, soruşturma dosyasında dikkat çekmişti. Yıldırım, Zorlu Center'daki Raffles Otel'in 2604 no'lu odasında, Mehmet Pehlivan ile "kızıl saçlı bir kadın savcı" arasında 3-4 saat süren gizli bir görüşme yapıldığını iddia etmiş, görüşmenin, İBB'ye yönelik ilk operasyonlardan 10–15 gün önce, "örgüt savunması amacıyla" gerçekleştiği ileri sürülmüştü. İadelerin ardından, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), savcıyı bulmak için harekete geçerek, müfettiş görevlendirdi. İncelemede otel kamera görüntüleri, HTS kayıtları, değerlendirilerek kızıl saçlı savcı tespit edildi. İKızıl saçlı savcıyı gören Yıldırım, savcıyı fotoğrafından teşhis etti. HSK'nın son kararnamesi ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesine görevlendirilen savcının açığa alındığı iddia edildi. S.Ç.S.'nin kızıl olan saçlarını da siyaha boyadığı öğrenildi.


SORUŞTURMA SAVCISINA ÜSTÜ KAPALI TEHDİT
Cumhuriyet Savcısı S.Ç.S.'nin, İBB soruşturmasını yürüten soruşturma savcılarından birini de üstü kapalı tehdit ettiği ortaya çıktı. S.Ç.S.'nin, soruşturmayı yürüten savcılardan birini ziyaret ederek, "Bu dosyalar sıkıntılı, kendine dikkat et. Bunların yarın sana dönüşü olur" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

