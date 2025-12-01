İmamoğlu’nun adamı pes etti! Firari Ali Gül itirafçı olmak istiyor

Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı belirtilen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının firari isimlerinden Ali Gül'ün yargı mercileriyle kontak kurduğu belirtildi. Ali Gül'ün avukatları aracılığıyla savcılığa şartlı talep ulaştırdığı öne sürüldü. Gül İnşaat sahibi Ali Gül'ün Bakırköy'deki dosyadan tutuklanmaması halinde İBB dosyasında itirafçı olmak istediğini ilettiği kaydedildi.

