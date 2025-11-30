PODCAST CANLI YAYIN

Şırnak'ta pizza zehirlenmesi can aldı!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde pizza yedikten sonra fenalaşan dört kişiden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; olayla ilgili inceleme sürüyor.

Giriş Tarihi:
Şırnak'ta pizza zehirlenmesi can aldı!

Cizre'de iddialara göre bir kafede pizza yiyen dört kişi yedikleri pizzadan zehirlenerek fenalaştı.

Çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından, zehirlenen 4 kişi ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILAN 4 KİŞİDEN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi hayatını kaybetti. İğdi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Kredi kartında "asgari" tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuştu: Gazze’de savaş değil planlı bir yok ediş var’
Fransız kanalında panik: Zelensky yayını bomba ihbarıyla kesildi
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri netleşti
325'ten 2025'e... Papa'nın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! 'Konsil'e asıl katılanlar Doğu'daki kiliselerdi
Spor yazarları Trabzonspor'un Konyaspor zaferini değerlendirdi! "Fatih Tekke çılgınlığı"
CHP'li belediyeler yine sınıfta kaldı! Ege’yi sağanak vurunca İzmir ve Muğla'da deniz ile kara birleşti
CHP’nin linç ekibi verdiği röportaj nedeniyle eski Genel Başkanı’nı topa tuttu!
İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi
Fırtına'nın zirve inadı! Trabzonspor - Konyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
CHP'de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "arınma" savaşı!
"Asrın Soykırımı: Gazze" belgeseli! A Haber hakikatin ve mazlumların sesi oldu
İlim Yayma Ödülleri 2025 sahiplerini buldu: Büyük Ödül Prof. Dr. Özcan Erel’e verildi
CANLI | KAIROS ve VIRAT Gemisi'nde son durum Bir saldırı daha! Can kaybı var mı? Ukrayna üstlendi: İşte saldırı anı
Sergen Yalçın'dan sürpriz! Beşiktaş'ın ilk 11'i netlşeşti
Papa 14. Leo İstanbul'da... Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti: Arena'da özel ayin | Hangi yollar kapalı?
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Mardin'deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: "Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı"