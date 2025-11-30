PODCAST CANLI YAYIN

Papa 14. Leo Sultanahmet Camii’nden etkilendi! Minguzzi ailesi ile görüşecek

Cami müezzini Tunca, “Papa’ya ‘Mihrap’tan bahsettim. Mihrap Meryem Ana’nın kaldığı odanın ismi. Onu duyunca çok etkilendiğini düşünüyorum” dedi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, dün İstanbul'daki programı kapsamında Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Sabah saat 09.00 sularında camiye gelen Papa'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel karşıladı. Sultanahmet Camii C kapısından içeri doğru yürüyen Papa, camii girişinde ayakkabılarını çıkardı. Müezzin Aşgın Musa Tunca, Papa'ya cami hakkında detaylı bir şekilde bilgi verdi. Tunca, "Papa olmadan önce bize bazı camileri gördüğünü söyledi. Papa olarak ilk kez camimizi ziyeret etti. Kendisine 'Mihrap'tan bahsettim. Biliyorsunuz. Mihrap Meryem ananın kaldığı odanın ismi. Onu duyunca daha çok etkilendiğini hissettim" dedi.

MİNGÜZZİ AİLESİ İLE GÖRÜŞECEK
İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet'in ailesi, bugün Papa 14. Leo tarafından özel olarak kabul edilecek. Anne Yasemin Minguzzi, Papa'nın isteği üzerine gerçekleşecek bu kabulün, "yüksek düzeyde özel nitelikli" görüşme olduğunu bildirdi. Kocası Andrea'nın Katolik olduğunu, oğlu Ahmet'in ise kendi isteği ile Müslümanlığı seçtiğini belirten Yasemin Minguzzi, "Merhametin, vicdanın ve adaletin dini olmaz. Papa ile yapacağımız görüşmenin de hiçbir siyasi gölgesi yoktur" dedi.

