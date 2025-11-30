MHP’li Ziya Yılmazbilen’in babası Hacı Ali Yılmazbilen vefat etti

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Ziya Yılmazbilen'in babası Hacı Ali Yılmazbilen hayatını kaybetti. MHP sosyal medya hesabından yayınlanan taziye mesajında, "Ülkücü Hareket'in her döneminde fedakarca duruş sergileyen, yaşamının her anında örnek bir insan olmanın ölçüsünü yansıtan, Allah dostu ve sevdalısı Tosya Alperenlerinden Hacı Ali Yılmazbilen, Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Rabbimiz mekanını cennet eylesin. Camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

