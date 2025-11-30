AFAD SON DAKİKA: Kütahya Gediz'de 4.0 büyüklüğünde deprem! Uşak, Eskişehir, Bilecik...
Son dakika haberi... Kütahya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde sabah saatlerinde hissedilir bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 11.36'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssü Gediz olarak belirlenirken, yerin yaklaşık 10.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI
Büyüklük 4.0 (MW)
Yer Gediz (Kütahya)
Tarih(TS) 30-11-2025 11:36:37
Enlem 39.0378
Boylam 29.7175
Derinlik 10.3 (KM)
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ağustos ve ekim aylarında gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede bir süredir artçı sarsıntılar olmaya devam ediyordu.
SON DEPREMLER LİSTESİ - 30 KASIM 2025
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2025-11-30 11:36:37
|39.03778
|29.7175
|10.3
|MW
|4.0
|Gediz (Kütahya)
|2025-11-30 10:52:23
|38.20361
|38.64139
|7.08
|ML
|1.7
|Pütürge (Malatya)
|2025-11-30 10:49:58
|36.16778
|31.10639
|21.31
|ML
|1.9
|Akdeniz - [63.23 km] Kumluca (Antalya)
|2025-11-30 10:42:48
|39.19278
|28.22222
|9.31
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-30 10:22:38
|39.25306
|28.14944
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-30 10:06:31
|39.18944
|28.15028
|5.31
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-30 10:05:43
|39.21028
|28.15111
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-30 09:41:00
|39.22111
|28.175
|10.01
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-30 09:02:48
|39.19806
|28.21333
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-30 09:01:10
|39.18472
|28.22361
|7.0
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-30 08:59:29
|39.17417
|28.31056
|7.0
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-30 08:57:59
|39.16917
|28.31722
|7.01
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-30 08:51:57
|39.22278
|28.13389
|6.98
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-30 08:49:13
|39.19194
|28.29028
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-30 08:48:57
|36.06972
|31.08083
|35.64
|ML
|3.6
|Akdeniz - [65.11 km] Kumluca (Antalya)
|2025-11-30 08:30:38
|39.16722
|28.27222
|10.89
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)