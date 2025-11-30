AFAD SON DAKİKA: Kütahya Gediz'de 4.0 büyüklüğünde deprem! Uşak, Eskişehir, Bilecik...

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi... Kütahya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sabah saatlerinde hissedilir bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 11.36'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü Gediz olarak belirlenirken, yerin yaklaşık 10.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

Büyüklük 4.0 (MW)
Yer Gediz (Kütahya)
Tarih(TS) 30-11-2025 11:36:37
Enlem 39.0378
Boylam 29.7175
Derinlik 10.3 (KM)

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ağustos ve ekim aylarında gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede bir süredir artçı sarsıntılar olmaya devam ediyordu.

SON DEPREMLER LİSTESİ - 30 KASIM 2025

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-11-30 11:36:37 39.03778 29.7175 10.3 MW 4.0 Gediz (Kütahya)
2025-11-30 10:52:23 38.20361 38.64139 7.08 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2025-11-30 10:49:58 36.16778 31.10639 21.31 ML 1.9 Akdeniz - [63.23 km] Kumluca (Antalya)
2025-11-30 10:42:48 39.19278 28.22222 9.31 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 10:22:38 39.25306 28.14944 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 10:06:31 39.18944 28.15028 5.31 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 10:05:43 39.21028 28.15111 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 09:41:00 39.22111 28.175 10.01 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 09:02:48 39.19806 28.21333 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 09:01:10 39.18472 28.22361 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:59:29 39.17417 28.31056 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:57:59 39.16917 28.31722 7.01 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:51:57 39.22278 28.13389 6.98 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:49:13 39.19194 28.29028 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:48:57 36.06972 31.08083 35.64 ML 3.6 Akdeniz - [65.11 km] Kumluca (Antalya)
2025-11-30 08:30:38 39.16722 28.27222 10.89 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

