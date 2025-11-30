CHP'nin 39. Olağan Kurultayı’nda bir kez daha kılıçlar çekildi!

CHP'de koltuk savaşı bitmek bilmedi. CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel kürsüde yaptığı konuşmada isim vermeden eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Özel, "CHP, bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerden, sokaklardan, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştırmayacak " ifadesini kullandı.

HESAP VERSİNLER

Kılıçdaroğlu, yayınladığı ve 23 milyon kişinin izlediği video mesajında CHP'de yaşanan yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karşı "Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır. Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. CHP arınmalıdır. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur" açıklaması yapmıştı.