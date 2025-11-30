PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı’nda bir kez daha kılıçlar çekildi!

CHP’de koltuk savaşı “ARINMA” tartışmasıyla hız kazandı. Kılıçdaroğlu’nun “CHP yolsuzluk şüphelilerinden arınmalı” çıkışına, Özel’den “İHRAÇ” tehdidi geldi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı’nda bir kez daha kılıçlar çekildi!

CHP'de koltuk savaşı bitmek bilmedi. CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel kürsüde yaptığı konuşmada isim vermeden eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Özel, "CHP, bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerden, sokaklardan, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştırmayacak " ifadesini kullandı.

HESAP VERSİNLER
Kılıçdaroğlu, yayınladığı ve 23 milyon kişinin izlediği video mesajında CHP'de yaşanan yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karşı "Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır. Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. CHP arınmalıdır. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur" açıklaması yapmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor!
Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuştu: Gazze’de savaş değil planlı bir yok ediş var’
325'ten 2025'e... Papa'nın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! 'Konsil'e asıl katılanlar Doğu'daki kiliselerdi
CHP'li belediyeler yine sınıfta kaldı! Ege’yi sağanak vurunca İzmir ve Muğla'da deniz ile kara birleşti
CHP’nin linç ekibi verdiği röportaj nedeniyle eski Genel Başkanı’nı topa tuttu!
İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi
Fırtına'nın zirve inadı! Trabzonspor - Konyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
CHP'de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "arınma" savaşı!
"Asrın Soykırımı: Gazze" belgeseli! A Haber hakikatin ve mazlumların sesi oldu
İlim Yayma Ödülleri 2025 sahiplerini buldu: Büyük Ödül Prof. Dr. Özcan Erel’e verildi
CANLI | KAIROS ve VIRAT Gemisi'nde son durum Bir saldırı daha! Can kaybı var mı? Ukrayna üstlendi: İşte saldırı anı
Trump’tan savaş ilanı: Venezuela hava sahası kapatılacak dedi
Sergen Yalçın'dan sürpriz! Beşiktaş'ın ilk 11'i netlşeşti
Papa 14. Leo İstanbul'da... Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti: Arena'da özel ayin | Hangi yollar kapalı?
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Airbus “irtifa” kaybetti! Dünyada alarm: Binlerce uçak yere indi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Hamas’ın istihbarat darbesinin ardından İsrail harekete geçti! Askerleri Morpheus ile takip edecekler
Mardin'deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: "Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı"
Meteoroloji’den 8 kente kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve sağanak kapıda! 29 Kasım il il hava durumu