Türkiye “şiddetsiz toplum” için ulusal eylem planı hazırlandı

Dünyada kadına şiddet artarken Türkiye, tarihi projenin startını verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Şiddetsiz toplum" vizyonuyla hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı ile yeni dönemin yol haritası belirlendi.

"Şiddetsiz toplum" hedefi doğrultusunda 2026–2030 dönemini kapsayan plan; 5 ana hedef, 15 strateji ve 130 faaliyetten oluşuyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkili ve sürdürülebilir biçimde yürütülebilmesi için devreye alınan eylem planı, "Şiddetsiz yaşam ve saygı kültürü", "Etkin hukuki koruma ve adalete erişim", "Risk odaklı ve uzmanlaşmış müdahale", "Psikolojik iyi oluş ve sosyoekonomik güçlenme" başlıkları altında toplandı.

İşte atılacak adımlardan bazıları:

Şiddete uğrayan ve Bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan kadınları sosyoekonomik yönden güçlendirecek mekanizmalar geliştirilecek.

Danışmanlar, ihtiyaca uygun olarak şiddete maruz kalan kadınlara iş arama eğitimi ve kariyer danışmanlığı verecek.

Kadınlara kreş ve ulaşım desteğinin yanı sıra esnek–uzaktan çalışma seçenekleri sağlanacak.

Şiddete maruz kalan kadınların istihdama kazandırılması için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile "Güvenli İstihdam İşbirliği Protokolleri" imzalanacak. Bu sayede esnek–yarı zamanlı–uzaktan çalışma, kreş ve ulaşım desteği sağlanacak.

Kooperatifçilik, girişimcilik, pazar yerine giriş, finansal okuryazarlık, temel dijital beceri ve e-ticaret alanlarında eğitimler düzenlenecek.