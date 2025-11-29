PODCAST CANLI YAYIN

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti dünya basınında geniş yankı buldu

Papa Leo’nun Türkiye ziyareti, dünya basınında manşetlere çıktı. Bu ziyaretin Türkiye’nin bölgesel gücünü gösterdiği vurgulandı.

Uluslararası basın kuruluşlarında Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin stratejik amaçlarına dikkat çekildi:
BBC: "Papa, "İnsanlığın geleceği tehlikede" diyerek, diyalog ve istikrarın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekip Başkan Erdoğan'ın istikrar kaynağı olarak rol üstlenmesi çağrısında bulundu" diye yazdı.
FRANCE 24: Papa Leo, Papa'lığının ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye uluslar arasında arabulucu rolünü benimseme çağrısında bulundu.
Türkiye, giderek büyük Batılı güçlerle birlikte kilit bir arabulucu olarak konumlanıyor.
NBC NEWS: Bu ziyaret, Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç olduğunun altını çiziyor.

