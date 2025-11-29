Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti dünya basınında geniş yankı buldu
Papa Leo’nun Türkiye ziyareti, dünya basınında manşetlere çıktı. Bu ziyaretin Türkiye’nin bölgesel gücünü gösterdiği vurgulandı.
Giriş Tarihi:
Uluslararası basın kuruluşlarında Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin stratejik amaçlarına dikkat çekildi:
BBC: "Papa, "İnsanlığın geleceği tehlikede" diyerek, diyalog ve istikrarın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekip Başkan Erdoğan'ın istikrar kaynağı olarak rol üstlenmesi çağrısında bulundu" diye yazdı.
FRANCE 24: Papa Leo, Papa'lığının ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye uluslar arasında arabulucu rolünü benimseme çağrısında bulundu.
Türkiye, giderek büyük Batılı güçlerle birlikte kilit bir arabulucu olarak konumlanıyor.
NBC NEWS: Bu ziyaret, Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç olduğunun altını çiziyor.