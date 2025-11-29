Karadeniz'de 2 gemi patladı

Kocaeli'nın Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, Mısır'dan Rusya'ya giden Gambiya bayraklı KAIROS adlı tankerde patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye Nene Hatun Gemisi ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gemideki 25 denizcinin tahliye edildiğini ve Kandıra'ya getirildiğini açıkladı. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kastamonu'ya 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildiren VIRAT isimli tanker için de olay yerine kurtarma unsurlarının yönlendirildiğini ve gemideki 20 personelin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Gemilerin denizdeki mayınlara çarptığı iddia edilirken, Rus medyası gemilere saldırı düzenlendiğini ileri sürdü. Bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki gemi ve bir uçak sevk edildi.