"Kadınla Yükselen Şehirler" zirvesi İstanbul’da başlıyor: Siyasette kadın varlığı artacak

SİYASETTE KADIN TEMSİLİ HEDEFİ YÜZDE ELLİ Ercan, 2002 yılında yüzde 4,4 olan kadın milletvekili oranının bugün yüzde 20'lere yükseldiğini hatırlatarak, hedefin toplumdaki kadın oranı olan yüzde 50'ye ulaşmak olduğunu söyledi. Genç kadınları siyasete teşvik etmek için İstanbul'da başlatılan ve 81 ile yayılacak olan "Münazara Kulübü" projesiyle, kadınların kendilerini ifade etme becerilerinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 81 ilde yeni eğitim programları başlattıklarını, kadınların hukuki hakları ve şiddet anında yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirildiğini aktardı..

KADINA YÖNELİK BASKILARA TEPKİ CHP'li belediyelerde kadın siyasetçilere yönelik baskı iddialarını değerlendiren Ercan, bu tür uygulamaların üzücü olduğunu ve kadına yönelik baskının her yerde karşısında olduklarını vurguladı. Ercan, "Kadınlar bir işe inandıklarında dosdoğru yaparlar. CHP'li arkadaşlarımızdan dinlediğimizde, kendilerine fazlasıyla baskı yapıldığını ve bu noktada parti değiştirme kararı aldıklarını görüyoruz. Hangi partide olursa olsun kadına yönelik baskının karşısındayız." ifadelerini kullandı.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE EKONOMİK DESTEK Ercan, evden üretim yapan ve internet üzerinden ticaret yapan kadınlara vergi muafiyeti sağlandığını belirtti. Tarım Bakanlığı iş birliğiyle kadın kooperatifleri destekleniyor. Deprem bölgesindeki kadın girişimcileri desteklemek için başlatılan "İşte Kadın Kardeşim" projesiyle, Batı illerindeki iş kadınları mentörlük ve sermaye desteği sağlıyor.