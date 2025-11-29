"Kadınla Yükselen Şehirler" zirvesi İstanbul’da başlıyor: Siyasette kadın varlığı artacak
Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi, 4-6 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Zirveye 10 ülkenin kadın liderleri katılacak ve kadınların siyasette görünürlüğünü artırmak hedefleniyor. Zirve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek.
İstanbul, önümüzdeki ay önemli bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapacak. 4-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi" AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek. Zirveye, İngiltere, Filistin, Bosna Hersek, Makedonya, Sri Lanka ve Endonezya'dan kadın belediye başkanları katılacak.
KADIN SİYASETTE DAHA GÖRÜNÜR OLACAK
AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, zirvenin amacının kadınların siyasetteki görünürlüğünü artırmak olduğunu belirtti. Ercan, "Kadınların siyasette görünürlüğü artacak. Kadınlar siyasette daha etkin olacak. Kadınlar olduğu yere farklı hava katıyor." dedi.
"Kadınla Yükselen Şehirler" sloganıyla düzenlenen zirvede, altı ana tema ele alınacak:
Kadın ve aile dostu şehirlerin inşası
Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki "Sıfır Atık" projesi ve çevre politikaları
Akıllı şehirler, dijital dönüşüm ve enerji yönetimi
Göç ve sosyal uyum politikaları
Afet ve risk yönetimi
Kadın girişimciliği ve ekonomik destek programları
4 ARALIK'TA EĞİTİM PROGRAMI BAŞLAYACAK
Zirve kapsamında 4 Aralık'ta kadın belediye meclis üyelerine yönelik bir eğitim programı da gerçekleştirilecek. 5 Aralık'ta ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ana oturumlar yapılacak. Aynı zamanda TBMM NATO PA üyesi ve Finlandiya Dostluk Grubu Başkanı olan Ercan, kadınların siyasetteki yeri, CHP'li belediyelerdeki baskı iddiaları, kadın girişimciliği projeleri ve aile kurumuna yönelik politikalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.
SİYASETTE KADIN TEMSİLİ HEDEFİ YÜZDE ELLİ
Ercan, 2002 yılında yüzde 4,4 olan kadın milletvekili oranının bugün yüzde 20'lere yükseldiğini hatırlatarak, hedefin toplumdaki kadın oranı olan yüzde 50'ye ulaşmak olduğunu söyledi.
Genç kadınları siyasete teşvik etmek için İstanbul'da başlatılan ve 81 ile yayılacak olan "Münazara Kulübü" projesiyle, kadınların kendilerini ifade etme becerilerinin artırılması hedefleniyor.
Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 81 ilde yeni eğitim programları başlattıklarını, kadınların hukuki hakları ve şiddet anında yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirildiğini aktardı..
KADINA YÖNELİK BASKILARA TEPKİ
CHP'li belediyelerde kadın siyasetçilere yönelik baskı iddialarını değerlendiren Ercan, bu tür uygulamaların üzücü olduğunu ve kadına yönelik baskının her yerde karşısında olduklarını vurguladı.
Ercan, "Kadınlar bir işe inandıklarında dosdoğru yaparlar. CHP'li arkadaşlarımızdan dinlediğimizde, kendilerine fazlasıyla baskı yapıldığını ve bu noktada parti değiştirme kararı aldıklarını görüyoruz. Hangi partide olursa olsun kadına yönelik baskının karşısındayız." ifadelerini kullandı.
KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE EKONOMİK DESTEK
Ercan, evden üretim yapan ve internet üzerinden ticaret yapan kadınlara vergi muafiyeti sağlandığını belirtti. Tarım Bakanlığı iş birliğiyle kadın kooperatifleri destekleniyor. Deprem bölgesindeki kadın girişimcileri desteklemek için başlatılan "İşte Kadın Kardeşim" projesiyle, Batı illerindeki iş kadınları mentörlük ve sermaye desteği sağlıyor.
GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ TÜRKİYE
Aile kurumunun önemine dikkat çeken Ercan, devletin evlilik kredisi ve çocuk destekleri ile aileleri teşvik ettiğini söyledi. "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Maddi teşviklerin ötesinde kültürel bilinçlenmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ercan, geniş aile kültürünün korunması gerektiğini ifade etti.
ABD'de yaşadığı dönemden bir anekdot paylaşarak bireyselleşmenin getirdiği yalnızlığa dikkat çeken Ercan, "Eşler birbirine rakip değil, birbirini tamamlayan iki elmanın yarısı gibidir. Geniş ailemizi diri tutmalıyız." dedi.
Boşanmaların önüne geçmek ve ailelere destek olmak amacıyla dijital ortamda aile danışmanlığı desteği üzerine çalışmalar yürüttüklerini de ekledi.
GENÇ KADINLARA TEKNOLOJİ VE DİJİTAL EĞİTİM
Ercan, Türkiye'de 49 milyon dijital oyun kullanıcısı olduğunu belirterek "Oyunu da Biz Yazarız" projesi ile genç kadınlara oyun yazarlığı ve stratejistlik eğitimleri verileceğini duyurdu.