Emine Erdoğan gıda ve su israfına karşı uluslararası çağrı yaptı

Emine erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temalı Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'ne katıldı. Panele birçok ülkeden bakan ve bakanlık düzeyinde katılım gerçekleşti. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sıfır atığın israfı azaltırken iyiliği çoğaltan, yaşamı sadeleştirirken ruhu zenginleştiren, atığı önlerken insanlığı kurtaran en güçlü formül olduğunu anlatmalıyız" dedi.