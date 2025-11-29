Ekrem İmamoğlu’nun Adem Soytekin’e 8 yılda 14 milyar liralık ihale verildiği ortaya çıktı

İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalığına terfi eden Adem Soytekin'in mal varlığındaki milyarlarca liralık artış dikkat çekti. İiddianamede yer alan bilgilere göre Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün elde ettiği gelirlerden en çok Soytekin'in yararlandığı belirlendi.

2014'te inşaat kalfası olan 2 yıl sonra ise patronluğa yükselen Soytekin'in sadece şirketlerinde 124 adet tapu kaydı ve 142 araç kaydına rastlandı. Soytekin'in, 8 yılda Beylikdüzü, İBB Yapı İşleri Müdürlüğü ve Kiptaş'tan aldığı ihale miktarının ise 14 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede Soytekin'in ihaleye davet edilecek kişileri belirlediği, rüşvete aracılık ettiği ve bundan kendisinin de faydalandığı belirtilerek hem kendi hem de şirketlerindeki mal varlığındaki artış gözler önüne serildi.