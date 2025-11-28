İstanbul’da Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonda 175 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul Beylikdüzü'deki Ambarlı Limanı'nda bulunan bir konteynere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Ekvador'dan İstanbul'a deniz yoluyla sevk edilen konteynerde 175 kilo kokain maddesi ele geçirildi. Ayrıca Erzurum'da 224 kg metamfetamin, Mersin'de ise 223 kg skunk ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.