İstanbul’da Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonda 175 kilo kokain ele geçirildi
İstanbul Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı’nda bir konteynere düzenlenen operasyonda Ekvador’dan deniz yoluyla sevk edilen 175 kilo kokain ele geçirildi. Çalışmada 3 kişi gözaltına alınırken, Erzurum’da 224 kilogram metamfetamin ve Mersin’de 223 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Toplam 3 şüpheli yakalandı.
