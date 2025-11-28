Başkan Erdoğan, Papa 14. Leo’yu Beştepe’de ağırladı

Takvim



ÜÇ KITANIN KALBİNDE

Asya'dan Afrika'ya, Latin Amerika'dan Doğu Avrupa'ya gerilimlerin tırmandığı dönemde yapılan bu ziyaretin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

TÜrkiye olarak, üç kıtanın kalbinde, Doğu ile Batı'yı birleştiren, farklı kültür ve inançlar arasında köprüyüz.

BİN yıldır vatanımız olan bu topraklarda, her ırka, dine, mezhebe ve kökene mensup insanlar hiçbir endişe ve baskı olmadan özgürce yaşamıştır.

Çevremizdeki çatışma, kriz ve zulümler karşısında sorumluluk alıyor; kolay olanı değil, zor olanı seçerek barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz.

Suriye'de olduğu gibi, Ukrayna'da da savaştan kaçan mültecilere, bilhassa savaş mağduru çocuklara kapımızı açtık.

Bölgemizdeki kalıcı barış ikliminin kalbinde Filistin meselesi vardır. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yetmiş binden fazla Gazzelinin katledildiği, iki yılı aşkın süren saldırılarda bu acı hakikate bir kez daha şahit olduk.