Başkan Erdoğan, Papa 14. Leo’yu Beştepe’de ağırladı
Başkan Erdoğan, Papa 14. Leo’yu Beştepe’de ağırladı. İki lider dünya barışı için çağrı yaptı. Erdoğan, “Barış, istikrar ve adalet için elimizi taşın altına koyduk.” dedi.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'yi ziyaret etti. Önce Anıtkabir'e giden Ruhani Lider, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de ağırlandı. Erdoğan ve Papa, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından davetlilere hitap etti. İki liderin konuşması, 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlandı. Erdoğan şunları söyledi:
ÜÇ KITANIN KALBİNDE
Asya'dan Afrika'ya, Latin Amerika'dan Doğu Avrupa'ya gerilimlerin tırmandığı dönemde yapılan bu ziyaretin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
TÜrkiye olarak, üç kıtanın kalbinde, Doğu ile Batı'yı birleştiren, farklı kültür ve inançlar arasında köprüyüz.
BİN yıldır vatanımız olan bu topraklarda, her ırka, dine, mezhebe ve kökene mensup insanlar hiçbir endişe ve baskı olmadan özgürce yaşamıştır.
Çevremizdeki çatışma, kriz ve zulümler karşısında sorumluluk alıyor; kolay olanı değil, zor olanı seçerek barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz.
Suriye'de olduğu gibi, Ukrayna'da da savaştan kaçan mültecilere, bilhassa savaş mağduru çocuklara kapımızı açtık.
Bölgemizdeki kalıcı barış ikliminin kalbinde Filistin meselesi vardır. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yetmiş binden fazla Gazzelinin katledildiği, iki yılı aşkın süren saldırılarda bu acı hakikate bir kez daha şahit olduk.
3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI
Papa 14. Leo da konuşmasında dünya barışına dikkat çekti:
Yolculuğumuzun logosu olarak seçilen boğaz üzerindeki köprü (1915 Çanakkale Köprüsü) imgesi, ülkenizin özel rolünü çok güzel ifade etmektedir.
Şu anda ekonomik ve askeri güç stratejilerinin hakim olduğu ve çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz.
Küresel çatışmalar, 'kademeli olarak yürütülen üçüncü bir dünya savaşına' zemin hazırlamaktadır.
Buna asla boyun eğmemeliyiz.
İnsanlığın geleceği tehlikede.
Türkiye, adil ve kalıcı barışın hizmetinde, halklar arasında istikrar kaynağı olsun.
Vatikan, barış için tüm uluslarla iş birliği yapmak istemektedir.
MANEVİ KÖPRÜ
Vatikan Basın Ofisi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezinin logosu yaptı. Köprünün üstünde Hristiyan ve İslam simgeleri yer aldı. Altındaki dalgalar, İznik Gölü'nü temsil etti.
İZNİK TARİHI ZİYARETE HAZIR
PAPA 14. Leo, İznik Konsili'nden 1700 yıl sonra, bugün İsznik'te olacak.
Bu önemli ziyaret, 45 bin nüfuslu sakin bir ilçe olan İznik'te büyük heyecan yarattı. Kentte trafik 2 katına çıktı, polis denetimi arttı, sıkı güvenlik önlemleri alındı. İlçedeki çiniciler ve esnaf, Papa'ya özel eserler hazırladı, oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı.
Bursa, Yalova ve Orhangazi'de bile otellerde yer kalmadı. Türkiye'ye 5 kıtadan ve 60 ülkeden gelen basın mensupları da İznik'te konuşlandı.
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel deftere "Türkiye'yi ziyaret edebildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve insanlarına barış ve refah bolluğu diliyorum" diye yazdı.
İLKLERE İMZA ATTI
PAPA Leo'nun Ankara'ya getiren uçağın ismi dikkat çekti. Uçağa ismi verilen futbolcu Giacinto Facchetti, ilk milli maçına Türkiye'de çıkmıştı.
Facchetti, 2006'de kansere yenilmişti. Bir diğer konu ise Papa'nın 1700 yıl sonra ayin için İznik'e ilk gelen ruhani lider olmasıydı. Ayrıca Papa'yı taşıyan uçağa Türk bayrağının asılması da dikkat çekti.
Papa 14. Leo, diğer Papa'lardan farklı olarak kırmızı yerine siyah ayakkabı giyerek ilk yurtdışı ziyaretini sürdürdü.