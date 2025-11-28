55 bin mahkuma tahliye umudu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'ndeki Kovid düzenlemesine göre "denetimli serbestliğin 3 yıl erken olacağını" söyledi. "Bu durum 54-55 bin civarında mahkumu ilgilendiriyor" dedi. Sayının 90 bine kadar çıkabileceğini söyledi.



PAKETTE NELER VAR

Taksirle yaralama, dolandırıcılık ve bilişim suçlarının cezası yükseltiliyor.

Suç işleyen akıl hastalarının rehabilite olması için de düzenlemeler getiriliyor.

Sanık, 2 yıl altı cezalarda bile mutlaka belli bir süre hapis yatacak.

Suça sürüklenen çocuklar için de yeni düzenleme var.

Trafik suçlarının cezaları da artırılıyor.