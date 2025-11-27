PODCAST CANLI YAYIN

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son tüketim tarihi geçen 30 ton gıda ürünü ele geçirildi!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından yaptığı paylaşımda, tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekarlarına ekiplerce operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yumaklı paylaşımında, "İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir. Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü ekiplerimizin 'Alo 174 Gıda' hattına gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde ürünlerin STT/TETT bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığı tespit edilmiş; İşletme mühürlenmiş, ürünlere imha edilmek üzere el konulmuş, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığın, yerel yönetimlerle ve ilgili kurumlarlar işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalaara devam edeceğinin altını çizdi.

