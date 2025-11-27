Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: "Arzu ettiğimiz patikada"
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla ilgili değerlendirmede bulundu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Bu ayın enflasyonunun iyi bir noktada geleceğini öncü göstergelerden tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla enflasyonun tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldiğini söyleyebilirim” dedi.
Ayrıntılar geliyor...