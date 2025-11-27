Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: "Arzu ettiğimiz patikada"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Bu ayın enflasyonunun iyi bir noktada geleceğini öncü göstergelerden tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla enflasyonun tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldiğini söyleyebilirim."

