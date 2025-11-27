PODCAST CANLI YAYIN

Kırıkhan'da mide bulandıran baskın: Zabıtalar fırında gördüklerine inanamadı

Hatay Kırıkhan’da fırınlara yapılan gece denetiminde iki fırındaki hijyen skandalı mide bulandırdı. Zabıtanın böcekleri tek tek saydığı baskında hijyen kurallarını hiçe sayan iki fırın mühürlendi.

Giriş Tarihi:
Kırıkhan'da mide bulandıran baskın: Zabıtalar fırında gördüklerine inanamadı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Denetimde zabıta ekipleri gördükleri böcek türleri karşısında şaşkınlığa düştü, halk sağlığına hiçe sayacak şekilde üretim gerçekleştiren 2 fırın mühürlendi.

EKİPLERDEN SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE DENETİM

Hatay'ın Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında denetim gerçekleştirdi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

FIRINDA OLMAYAN BÖCEK YOK

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2'si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi"
İdefix
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Meteoroloji'den 80 ile yağış alarmı: Kar, sağanak, fırtına üçü bir arada geliyor! -9 dereceye kadar...
Firari Cem Uzan Fransa’dan Türkiye’ye karşı açtığı 20 davayı kaybetti! Hesaplarına ve hisselerine el konuldu
Galatasaray'da Icardı Şampiyonlar Ligi’nde son 8 karşılaşmayı boş geçti
Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026'da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
ABD’de tutuklanan Furkan Dölek'in kefaletinin bir bölümünü gizemli bir Türk ödedi
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ekibine Demir Country'den 8 daire!
Öğrenci kartında yaş sınırı mahkemelik oldu! İzmir'de CHP'li belediyeye tazminat şoku
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
Yılın son MGK'sı sonrası 7 maddelik yazılı bildiri: Bölgemizde teröre yer yok!
Son dakika: Otopsi raporu açıklandı! Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Kuruluş Orhan’da tarihİ an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!