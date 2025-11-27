Hatay'da denetimde mide bulandıran görüntüler: Zabıtalar fırında gördüklerine inanamadı
Hatay Kırıkhan’da fırınlara yapılan gece denetiminde iki fırındaki hijyen skandalı mide bulandırdı. Zabıtanın böcekleri tek tek saydığı baskında hijyen kurallarını hiçe sayan iki fırın mühürlendi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Denetimde zabıta ekipleri gördükleri böcek türleri karşısında şaşkınlığa düştü, halk sağlığına hiçe sayacak şekilde üretim gerçekleştiren 2 fırın mühürlendi.
EKİPLERDEN SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE DENETİM
Hatay'ın Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında denetim gerçekleştirdi.
FIRINDA OLMAYAN BÖCEK YOK
Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2'si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi.
Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.