TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 1,3 artışla 99,5 oldu. Tüketici güveni 85’e yükselirken, hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde de güven endeksinde artışlar görüldü.

Ekonomik güven kasım ayında artış yaşadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ekimde 98,2 iken, kasımda yüzde 1,3 artarak 99,5 oldu. Tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,6 yükselerek 85'e çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 103,2 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1 yükselerek, 111,8 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,9 artışla 114,2'ye çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artışla 84,9 değerini aldı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİNDE SON 5 YILIN AYLIK VERİLERİ

Aylar/Yıllar 2021 2022 2023 2024 2025
Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7
Şubat 96 99,5 99,3 99,2 99,2
Mart 99,5 96,5 99,1 100,3 100,8
Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2 96,6
Mayıs 93 98 104,1 98,3 96,7
Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8 96,7
Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4 96,3
Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1 97,9
Eylül 104,3 95 95,6 95 98
Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1 98,2
Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2 99,5
Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9


