İstanbul'da casusluk operasyonu! 3 ajan yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Siyasal veya askeri casusluk' faaliyetlerine yönelik soruşturma başlattı.



Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personellerin kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek biyografik bilgiyi derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında yurt dışında olduğundan dolayı yakalama kararı çıkarılmıştır" denildi.

