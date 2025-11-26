IBAN'a para transferinde yeni dönem başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı paranın önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir tebliğ taslağı hazırladı. Düzenleme, 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerinde beyan zorunluluğu getiriyor.

NE ZAMAN BAŞLIYOR

Yeni sistem 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek ve yüksek tutarlı işlemler adım adım daha sıkı denetime tabi tutulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

MİKTARA GÖRE BEYAN

Yeni tebliğe göre para transferinde kademeli bir beyan süreci başlıyor:

200 bin TL ile 2 milyon TL arası işlemler de İşlemin niteliği kısaca beyan edilecek.

2 milyon TL ile 20 milyon TL arası işlemler de "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulacak.

20 milyon TL ve üzeri işlemler de ise form detaylı açıklamalar ve dayanak belgeler ile desteklenecek. Bankalar, müşterilere işlem türüne göre beyan seçenekleri sunacak. "Bireysel ödeme" gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.

MUAF İŞLEMLER

Muaf tutulan işlemler, kamu kurumlarının işlemleri, bankaların kendi aralarında gerçekleştirdikleri transferler, ATM üzeriden gerçekleştirilen düşük meblağlı işlemler beyan gerektirmeyecek.