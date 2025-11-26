PODCAST CANLI YAYIN

IBAN'a para transferinde yeni dönem başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. MASAK’ın hazırladığı düzenlemeyle yüksek tutarlı işlemlerde açıklama şartı geliyor. 1 Ocak 2026 itibariyle kurallara uymayanlar para transferi gerçekleştiremeyecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
IBAN'a para transferinde yeni dönem başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı paranın önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir tebliğ taslağı hazırladı. Düzenleme, 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerinde beyan zorunluluğu getiriyor.

NE ZAMAN BAŞLIYOR

Yeni sistem 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek ve yüksek tutarlı işlemler adım adım daha sıkı denetime tabi tutulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

MİKTARA GÖRE BEYAN

Yeni tebliğe göre para transferinde kademeli bir beyan süreci başlıyor:

200 bin TL ile 2 milyon TL arası işlemler de İşlemin niteliği kısaca beyan edilecek.

2 milyon TL ile 20 milyon TL arası işlemler de "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulacak.

20 milyon TL ve üzeri işlemler de ise form detaylı açıklamalar ve dayanak belgeler ile desteklenecek. Bankalar, müşterilere işlem türüne göre beyan seçenekleri sunacak. "Bireysel ödeme" gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.

MUAF İŞLEMLER

Muaf tutulan işlemler, kamu kurumlarının işlemleri, bankaların kendi aralarında gerçekleştirdikleri transferler, ATM üzeriden gerçekleştirilen düşük meblağlı işlemler beyan gerektirmeyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
Son dakika! Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! Özel Harekat bölgede
İdefix
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
İsrail'in endişesi KAAN: "Biz pes ettik Ankara sonuna kadar götürecek!"
Huriye Helvacı ve oğlu cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'da son bölümde ne oldu?
CHP'de yolsuzluk kaosu! Kılıçlar kurultayda çekilecek: İki farklı senaryo var
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Mardin’de gizemli ölüm: Kimse silah sesi duymadı! Özel ekip kuruldu
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıyacaklar! New York’ta siyonist zirve
3600 günle emekli olabilir miyim? Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı!
Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın eşi gibi oğlu da oyuncu çıktı!
Galatasaray'ın Union SG yenilgisi sonrası şok yorum! "Bedel mi ödettiler?"