PODCAST CANLI YAYIN

Çin’den gelen medikal ürünlere damping soruşturması

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli “anjiyografi kateteri” ve “PTCA balon kateter” ithalatına yönelik damping soruşturması açıldığını duyurdu. Yerli üreticilerin başvurusu üzerine başlatılan incelemede, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çin’den gelen medikal ürünlere damping soruşturması

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi GazeteResmi Gazete

Tebliğle, "tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan kateterler, kanüller ve benzeri aletler" sınıfında yer alan Çin menşeli "anjiyografi kateteri" ve "PTCA balon kateter" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yerli üretici Alvimedica Medikal Ürünler Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ tarafından yapılan, Simeks Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Alfa Tıp Kimya Kozmetik Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından desteklenen başvuru üzerine, söz konusu ürünlerin yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açıp açmadığı incelendi.

Resmi Gazete'de konuyla ilgili açıklama (resmigazete.gov.tr)Resmi Gazete'de konuyla ilgili açıklama (resmigazete.gov.tr)

İnceleme sonucunda, soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delilin bulunduğu anlaşıldı. Bu çerçevede İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından söz konusu ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Öte yandan, Bakanlığın "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2024/33) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de konuyla ilgili açıklama (resmigazete.gov.tr)Resmi Gazete'de konuyla ilgili açıklama (resmigazete.gov.tr)

Tebliğ, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ürününe yönelik alınan dampinge karşı önleme ilişkin esasları düzenliyor.

Değişiklikle, damping önlemi uygulanan ve gümrük tarife pozisyonunda "diğerleri" olarak tanımlanan eşyadan "bir yüzeyi alüminyum alaşımlı olan bimetal ürünler" hariç tutuldu.

Damping nedir?

"Bir malın normal değerinden (ihracatçı veya menşe ülkedeki iç piyasa satış fiyatından) daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesine damping denir. Dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden yerli üretim dalı, söz konusu ithalata önlem alınması için usulüne uygun hazırlanmış bir başvuruyu İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletebilir. Başvuru üzerine ilgili Mevzuat çerçevesinde gerekli şartların sağlanması halinde soruşturma açılabilmekte ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda önlem alınabilmektedir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonun İmralı ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Tutanaklar ne zaman açıklanacak?
CHP'de yolsuzluk kaosu! Kılıçlar kurultayda çekilecek: İki farklı senaryo var
İdefix
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!
Galatasaray'ın Union SG yenilgisi sonrası şok yorum! "Bedel mi ödettiler?"
İmamoğlu'nun başkanlık konutu değil haraç merkezi: "84 milyonu teslim ettim"
Ara tatilde değişiklik yolda! Bakan Tekin açıkladı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
İBB'deki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!
Meteoroloji'den sis uyarısı: Cephe yağışları tüm yurdu saracak! Polar Vortex'e dikkat: Fırtına, kar...
Tedesco Fenerbahçe’de parladı! 10 maçta 2,40 puan ortalamasıyla öne çıktı
Barış müzakerelerine İstanbul önerisi! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama
Eksik çok puan yok! Galatasaray - Union SG: 0-1 | MAÇ SONUCU
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı
Nadir hastalıkların tedavisi için kritik iş birliği: SMA ilacının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak
PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı
Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!
Yeşilçam sürprizi: Kemal Sunal’ın eski rol arkadaşı Fatma Girik’in kardeşi çıktı