Başkan Erdoğan Beştepe’de konuştu: Kadına yönelik şiddetle mücadelede ön saftayız

Başkan Erdoğan, "Kadına ell kaldıranın eli de vicdanı da kararmıştır. Kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu:

Derdini içine atmak zorunda kalmış kadınlarla dayanışma için bir aradayız. Gerek Cumhurbaşkanı olarak gerek 2 kız babası olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim.

İnsana, hele ki kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur. Kadına el kaldıranın eli de vicdanı da kararmıştır. İzan ahlak sahibi hiçbir erkeğin de eş, evlat, kardeş olarak menfi tutum içinde olması düşünülemez.

Kadınların kendi meselelerine daha fazla sahip çıktığını memnuniyet ile müşahede ediyoruz. İnşallah değişim çok daha hızlı gerçekleşecek. Sizler böyle sağlam durdukça sizden aldığımız ilhamla daha ileri adımlar atmayı sürdüreceğiz.

Tek bir hanım kardeşimiz bile şiddete uğruyorsa bu bizim için küçük kıyametin koptuğunun habercisidir. Şiddeti sıfırlayamamanın üzüntüsünü her olayda hissediyoruz.

Ailenin kilit taşı kadındır. Kadın mutlu ise aile mutludur. Kadın huzurlu ise o ailede huzur vardır. Şiddet tüm toplumu enfekte edilen meseledir.

Şiddetsiz bir toplumun inşası için delile dayalı çok sektörlü politikalar geliştireceğiz. Güvenli kamusal, sosyal, dijital alanların yaygınlaştırılması için çalışma gerçekleştireceğiz.


Erdoğan, "Çatışma ve savaşların yükünü de en fazla kadınla ve çocuklar çekiyor. İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuk sayısı 20 binin üzerinde. Ölümlerin üçte ikisini çocuklar ve kadınla oluşturuyor" dedi.

DOST ZİYARETİ
Emine Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan G. Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın eşi Kim Hea Kyung ile Beştepe'deki Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, misafirine Mevlana'nın Mesnevi'sinin İngilizce baskısı, "Anadolu Selçuklu Çağı Mirası" ve "The Turks" kitaplarını hediye etti. Kim, Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na imza attı.

