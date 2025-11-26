8,5 milyarlık dolandırıcılık ve yasa dışı bahis ağı çökertildi: 17 gözaltı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüt ve üyelerinin deşifre edilerek çökertilmesine yönelik özel ekip kuruldu. Özel ekibin aylar süren çalışması sonunda; örgütün 'sahacı' olarak adlandırdığı mensupları aracılığıyla eleman temin edip hesap topladığı ve dolandırıcılıktan elde edilen paraların çekimini yaptığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, banka ve kredi kartıyla dolandırıcılık yapıldığı yönünde ihbar sonrası çalışma başlattı. Çalışmada, dolandırıcılığın bir örgüt tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü , 8,5 milyar TL işlem hacmine sahip dev bir "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" ağının yapılan geniş kapsamlı operasyonla çökertildiğini açıkladı.

'HESAPÇI'LAR ÜZERİNDEN İŞLEM TRAFİĞİ

Yine 'hesapçı' olarak tanımlanan örgüt üyeleri adına, farklı banka ve kripto şirketleri üzerinden belli bir komisyon karşılığında hesaplar açıldığı tespit edildi. Yine bu kişiler adına GSM hatları çıkartıldığı, sözde paravan ticari işletmeler kurulduğu ve pos hesapları oluşturulduğu belirlendi.

Daha sonra bu pos hesapları üzerinden nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis işlemlerinin yapıldığı tespit edildi. Örgütün bunların dışında 0850'li hatlar ile ülke genelinde dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.