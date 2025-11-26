PODCAST CANLI YAYIN

8,5 milyarlık dolandırıcılık ve yasa dışı bahis ağı çökertildi: 17 gözaltı

8,5 milyar TL’lik işlem hacmine sahip dev dolandırıcılık ve yasa dışı bahis ağı, Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. 17 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8,5 milyar TL işlem hacmine sahip dev bir "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" ağının yapılan geniş kapsamlı operasyonla çökertildiğini açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, banka ve kredi kartıyla dolandırıcılık yapıldığı yönünde ihbar sonrası çalışma başlattı. Çalışmada, dolandırıcılığın bir örgüt tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüt ve üyelerinin deşifre edilerek çökertilmesine yönelik özel ekip kuruldu. Özel ekibin aylar süren çalışması sonunda; örgütün 'sahacı' olarak adlandırdığı mensupları aracılığıyla eleman temin edip hesap topladığı ve dolandırıcılıktan elde edilen paraların çekimini yaptığı belirlendi.

'HESAPÇI'LAR ÜZERİNDEN İŞLEM TRAFİĞİ

Yine 'hesapçı' olarak tanımlanan örgüt üyeleri adına, farklı banka ve kripto şirketleri üzerinden belli bir komisyon karşılığında hesaplar açıldığı tespit edildi. Yine bu kişiler adına GSM hatları çıkartıldığı, sözde paravan ticari işletmeler kurulduğu ve pos hesapları oluşturulduğu belirlendi.

Daha sonra bu pos hesapları üzerinden nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis işlemlerinin yapıldığı tespit edildi. Örgütün bunların dışında 0850'li hatlar ile ülke genelinde dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

22 FARKLI ADRESE OPERASYON

Soruşturma kapsamında devreye MASAK girdi ve örgüt üyelerinin banka hesapları incelemeye alındı. İnceleme sonunda; örgüt mensuplarının hesaplarında suç kaynaklı 8,5 milyar liralık işlem hacminin olduğu tespit edildi.

Tüm delillerin toplanmasının ardından 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Eskişehir'de şüphelileri yakalamak için 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 FARKLI SUÇLAMA

Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi. Firari 1 şüpheli aranırken, şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama'dan suçlanıyor.

