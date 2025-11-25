Türkiye COP31’e ev sahipliği yapacak

TÜRKIYE, önümüzdeki yıl ev sahipliği ve başkanlığını yürüteceği COP31 Taraflar Konferansı ile küresel etkisini bir seviye daha yukarı çekmeye hazırlanıyor. Son 2 yılda COP31 ev sahipliği için yürütülen mekik diplomasisi Brezilya'da 5 gün boyunca devam eden müzakereler sonrası Türkiye'nin zaferiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin 2026'da ev sahipliğini ve başkanlığını yürüteceği COP31 Taraflar Konferansı'na ilişkin tebrik paylaşımı yaptı. Emine Erdoğan, "Hepimiz için gurur vesilesi olan bu önemli adım, sıfır atık hareketine küresel ölçekte yön veren Türkiye'nin, çevre bilincindeki kararlılığının dünyada karşılık bulduğunun bir göstergesidir" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, sürece katkı veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da COP31'e ilişkin yaptığı son paylaşımda şunları kaydetti: "21 yılda hayata geçirdiğimiz devrim niteliğindeki kararlar sonrasında, iklim değişikliği ile mücadelemiz COP31 Taraflar Konferansı'na ev sahipliğiyle taçlandı. O tarihi adımlarla Türkiye, dünyadaki çevre politikalarını belirleyen en büyük platformlardan birinin direksiyonuna geçmiş; iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca takip eden değil; yol gösteren küresel