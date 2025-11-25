PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ’den deniz manzaralı evler! Bakan Kurum: "Türkiye’yi ev sahibi yapacağız"

Bakan Murat Kurum, Adana Yumurtalık’ta deniz manzaralı TOKİ konutlarına yerleşen vatandaşların mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “Türkiye’yi ev sahibi yapacağız.” şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) İlk Evim Projesi kapsamında Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

"TÜRKİYE'Yİ EV SAHİBİ YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından Yumurtalık'ta 59 bin 907 metrekare alanda yapımı tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşların düşüncelerine yer vererek, şunları kaydetti:

"Manzarası da kendisi de sanat eseri gibi yuvalarımız. Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak, Yüzyılın Konut Projesi ile yine milyonlara umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız. Burası Adana."

"DENİZ MANZARAMIZ VAR"

Görüntülerde görüşlerine yer verilen ev sahiplerinden Metin Sincan, konutların yapıldığı yerin Yumurtalık'ın en güzel yeri olduğunu belirterek, "Denizi yukarıdan görüyor. Serin, ferah, çok güzel bir yerde." ifadesini kullandı.

Emeklilik kategorisinden başvuran Ömer Yücel ise projenin avantajı olduğunu dile getirerek, "Evimiz gayet geniş, ferah, kullanışlı. En güzel tarafı ise deniz manzaramız var. Şunu da söylemem gerekirse, başkalarının tatil yaptığı yerde oturmak ayrı bir zevk. Taksitleri tam bizim cebimize uygun." görüşlerini aktardı.

Hak sahibi Canan Gökler de lüks evlerde oturur gibi sosyal konutlarda oturduğunu kaydetti.

