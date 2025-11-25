Son dakika! Saran Holding bünyesindeki şans oyunları sitesi tuttur.com'a soruşturma

Saran Holding bünyesinde yer alan ancak faaliyetleri durdurulan "tuttur.com" şans oyunları sitesinin kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddialarıyla gündeme geldi. Bunun üzerine bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin re'sen soruşturma başlattı.



BİLGİSAYARLAR İNCELENİYOR Başlatılan soruşturma kapsamında, gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla "tuttur.com" sistemlerine hizmet veren bilgisayarlar ile programlar, kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde incelenmeye alındı.

Savcılık açıklaması (Sosyal medya) HENÜZ BİR TESPİT YOK Soruşturma kapsamında henüz kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği veya değiştirildiği yönünde herhangi bir tespiti bulunmuyor.