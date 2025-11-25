Son dakika! Saran Holding bünyesindeki şans oyunları sitesi tuttur.com'a soruşturma

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Saran Holding bünyesinde yer alan ancak faaliyetleri durdurulan “tuttur.com” şans oyunları sitesinin kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddialarıyla gündeme geldi. Bunun üzerine bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin re’sen soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Saran Holding bünyesinde yer alan ancak faaliyetleri durdurulan "tuttur.com" şans oyunları sitesinin kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddialarıyla gündeme geldi. Bunun üzerine bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

BİLGİSAYARLAR İNCELENİYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında, gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla "tuttur.com" sistemlerine hizmet veren bilgisayarlar ile programlar, kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde incelenmeye alındı.

HENÜZ BİR TESPİT YOK

Soruşturma kapsamında henüz kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği veya değiştirildiği yönünde herhangi bir tespiti bulunmuyor.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, teyide muhtaç ve kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

