Müge Anlı ve Esra Erol “Yalnız değilsiniz” dedi! Kadına şiddetle mücadeleye atv ekranlarından destek
“atv’nin başarılı sunucuları Müge Anlı ve Esra Erol, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına şiddetle mücadeleye destek verdi. Müge Anlı “Bakanlığımız tarafından ‘İşareti Fark Et’ sloganıyla son derece anlamlı bir kampanya başlatıldı. Hep birlikte bu farkındalığı artırmalıyız.” derken Esra Erol ise şiddet gören kadınlara “Yalnız değilsiniz.” mesajı verdi.
25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, atv'nin başarılı sunucuları Müge Anlı ve Esra Erol, canlı yayınlarında verdikleri mesajlarla farkındalığa destek oldu.
25 Kasım’da Müge Anlı’dan çağrı: “Bugün çok önemli bir gün”
"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÇOK ÇEŞİDİ VAR"
Müge Anlı, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel değil; psikolojik, ekonomik ve sosyolojik pek çok biçimde yaşandığını vurguladı "Kadına yönelik şiddetin çok çeşidi var. Bazen bir söz, bazen ekonomik baskı… Ne yazık ki en ağır sonuçlarını hep birlikte görüyoruz." şeklindeki sözleri ile vurguladı.
Anlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından başlatılan 'İşareti Fark Et' kampanyasına dikkat çekerek, hazırlanan farkındalık videosunun toplum için önemli bir adım olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
Bakanlığımız tarafından 'İşareti Fark Et' sloganıyla son derece anlamlı bir kampanya başlatıldı. Hep birlikte bu farkındalığı artırmalıyız.
Esra Erol’dan 25 Kasım mesajı: “Yalnız değilsiniz”
"YALNIZ DEĞİLSİNİZ"
Esra Erol, şiddetin fiziksel, sosyolojik ya da ekonomik hiçbir türünün kabul edilemeyeceğini vurgulayarak şiddetin görmezden gelindikçe büyüdüğüne dikkat çekti.
Bakanlık tarafından yürütülen "İşareti Fark Et" projesinin önemine değinen Erol, şiddetin erken işaretlerinin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söyledi.
Erol açıklamasını "Şiddetin işaretlerini görmezden gelmeyin, önemseyin. Ben ve ekibim her zaman yanınızdayız. Asla yalnız değilsiniz." şeklindeki sözleriyle tamamladı.