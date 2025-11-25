Müge Anlı ve Esra Erol “Yalnız değilsiniz” dedi! Kadına şiddetle mücadeleye atv ekranlarından destek

Müge Anlı, atv

25 Kasım’da Müge Anlı’dan çağrı: “Bugün çok önemli bir gün”

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÇOK ÇEŞİDİ VAR"

Müge Anlı, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel değil; psikolojik, ekonomik ve sosyolojik pek çok biçimde yaşandığını vurguladı "Kadına yönelik şiddetin çok çeşidi var. Bazen bir söz, bazen ekonomik baskı… Ne yazık ki en ağır sonuçlarını hep birlikte görüyoruz." şeklindeki sözleri ile vurguladı.