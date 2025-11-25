PODCAST CANLI YAYIN

MİT'ten Türkiye'deki casus ağına darbe: 3 şüpheli yakalandı 1'i firari

Son dakika haberi! Emniyet güçleri, Türkiye'de faaliyet göstere ve yabancı ülkelerin resmî görevlileri ile irtibata geçerek biyografik bilgi derlemeye çalışan 4 şüpheliden 3'ünü gözaltına aldı.

MİT (AA)MİT (AA)



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülmekte olan 'Casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

Gözaltı (AA/Arşiv(Gözaltı (AA/Arşiv(

Ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personellerin kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmî görevlileri ile irtibata geçerek biyografik bilgi derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 25.11.2025 günü operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında yurtdışında olduğundan dolayı yakalama kararı çıkartılmıştır."

