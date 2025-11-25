Avukat Süleyman Atik itiraf etti | MNG Holding’in villasının güçlendirilmesi için 2,6 milyon dolar alındı

İDDIANAMEDE dikkat çeken detaylardan biri de avukat Süleyman Atik'in 30 Mayıs 2025'te savcılığa verdiği itiraf dolu ifadesi oldu. Atik, Temmuz 2022'de MNG holding sahibi Mehmet Nazif Günal'ın Sarıyer İlçesi'nde bulunan lüks villasının güçlendirilmesi için verilecek izin karşılığında 2,6 milyon dolara anlaştığını söyledi. Atik, "Bu hususu Fatih Keleş ile görüştüğümde 2 milyon 400 bin dolar verilirse izin verdireceğini söyledi. 2 milyon 400 bin doların yarısını Fatih Keleş'in yönlendirdiği şahıslara verdi. 200 bin ben aldım, Kalan kısmı ise Zafer Keleş'e teslim ettim" dedi.

