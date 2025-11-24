PODCAST CANLI YAYIN

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı Genelgesi Resmi Gazete'de!

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin çok taraflı, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşım ile toplumun tüm kesimlerinin ortak irade ve sorumluluğunu gerektirmekte olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı Genelgesi Resmi Gazete'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, kadına yönelik şiddetin önlenmesi çok taraflı, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşım ile toplumun tüm kesimlerinin ortak irade ve sorumluluğunu gerektirdiği belirtildi.

Bu süreçte gerçekleştirilecek çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliği ve eşgüdümün sağlanması büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı Genelgesi Resmi Gazete'de. (Ekran Görüntüsü)Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı Genelgesi Resmi Gazete'de. (Ekran Görüntüsü)

Genelgede, 2007 yılından bu yana Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede politika önceliklerini ve tarafların üstlenmesi gereken sorumlulukları belirleyen dört ulusal eylem planı uygulandığı ifade edildi. Bu alanda kararlı ve kapsamlı iş birliği ile yürütülen çalışmalardan bugüne kadar elde edilen deneyimler üzerine inşa edilen, güncel ihtiyaçları merkezine alan ve 2026-2030 vizyonunu ortaya koyan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (Bakanlık) koordinasyonunda hazırlandığı ve eylem planının Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı belirtildi.

Genelgede, 'Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek' amacını taşıyan Eylem Planı, kesişimsel ve bütüncül bir stratejik çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre çeşitli görev ve sorumluluklar verdiği belirtildi. Eylem Planı'nın amacına ve stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için söz konusu kurum ve kuruluşların Eylem Planı'nda yer alan strateji ve faaliyetleri kendi plan, program ve bütçelerine entegre ederek uygulamaları beklendiği de eklendi.

Bu doğrultuda, Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak. Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirme süreçleri Bakanlık tarafından oluşturulan izleme sistemi üzerinden yürütülecek. İzleme ve değerlendirme kapsamında kurum ve kuruluşlar, sorumlu oldukları faaliyete ilişkin gerçekleştirdikleri çalışmaları bakanlıkça belirlenen usule göre izleme sistemine girecekler. Buna göre bakanlıkça hazırlanacak yıllık izleme raporu Cumhurbaşkanlığına gönderilecek ve bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacak.

Genelgeye göre, bütün kurum ve kuruluşların 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)' kapsamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri istendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
'Terörsüz Türkiye' komisyonu İmralı'ya gitti: "Olumlu sonuçlar alındı"
TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Devlet Başkanı ve eşi onuruna yemek!
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'dan döndü! "Tutanak" bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak
Ernest Muçi piyangosu! Başakşehir - Trabzonspor: 3-4 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan başlattı 15 bin öğretmen atandı!
X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun
Gürsel Tekin İmamoğlu üzerinden CHP’yi topa tuttu: Belediyeler itirafçılarla bağını koparmadı
İkbal’in mezarında skandal: Tutuklanan üç şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
24 Kasım öğretmen ataması sonuç ekranı! MEB bugün açıklıyor: 15 bin atama listesi
Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü!
CHP'de 3. arınma dalgası! Eski vekillerden Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Başkan Erdoğan'dan komisyonun İmralı'ya gidişine ilişkin açıklama: Terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar
"Parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere cadı avı mı? CHP'li vekil Meclis'te CHP ve Halk TV'ye saydırdı | "Ali Mahir Başarır" iddiası
X'in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonu açıklaması! "Bazı kulüpler zarar görecek"
Komisyonun İmralı ziyareti öncesi Öcalan'dan yeni mesaj: Türkiye, Orta Doğu ve Kürtlerin kaderini etkileyecek tarihsel bir eşikteyiz
Bakan Kurum 21 yıllık devrimi paylaştı: Adım adım Türkiye'nin COP31 başkanlığı