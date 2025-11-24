Bu süreçte gerçekleştirilecek çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliği ve eşgüdümün sağlanması büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Genelgede, kadına yönelik şiddetin önlenmesi çok taraflı, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşım ile toplumun tüm kesimlerinin ortak irade ve sorumluluğunu gerektirdiği belirtildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı Genelgesi Resmi Gazete'de. (Ekran Görüntüsü)

Genelgede, 2007 yılından bu yana Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede politika önceliklerini ve tarafların üstlenmesi gereken sorumlulukları belirleyen dört ulusal eylem planı uygulandığı ifade edildi. Bu alanda kararlı ve kapsamlı iş birliği ile yürütülen çalışmalardan bugüne kadar elde edilen deneyimler üzerine inşa edilen, güncel ihtiyaçları merkezine alan ve 2026-2030 vizyonunu ortaya koyan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (Bakanlık) koordinasyonunda hazırlandığı ve eylem planının Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı belirtildi.

Genelgede, 'Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek' amacını taşıyan Eylem Planı, kesişimsel ve bütüncül bir stratejik çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre çeşitli görev ve sorumluluklar verdiği belirtildi. Eylem Planı'nın amacına ve stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için söz konusu kurum ve kuruluşların Eylem Planı'nda yer alan strateji ve faaliyetleri kendi plan, program ve bütçelerine entegre ederek uygulamaları beklendiği de eklendi.

Bu doğrultuda, Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak. Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirme süreçleri Bakanlık tarafından oluşturulan izleme sistemi üzerinden yürütülecek. İzleme ve değerlendirme kapsamında kurum ve kuruluşlar, sorumlu oldukları faaliyete ilişkin gerçekleştirdikleri çalışmaları bakanlıkça belirlenen usule göre izleme sistemine girecekler. Buna göre bakanlıkça hazırlanacak yıllık izleme raporu Cumhurbaşkanlığına gönderilecek ve bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacak.

Genelgeye göre, bütün kurum ve kuruluşların 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)' kapsamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri istendi.