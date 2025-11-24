İstanbul Valiliği tarafından, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı'nın 25 Kasım saat 15.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmasına karar verildi. Karar, Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.