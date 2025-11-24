Evrim Akın’a şok suçlamalar: “Saçını çekiyor yanağını sıkıyordu”
“Bez Bebek” dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci, yıllar sonra sessizliğini bozarak Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. Sanat dünyasından peş peşe ifşalar gelirken, aynı dizinin makyözü Arzu Yurter’in “Çocuğun saçını çekiyor, yanağını sıkıyor” sözleri tartışmayı daha da büyüttü.
"Bez Bebek" dizisinde 'Yağmur' karakteriyle tanınan Asena Keskinci, oyuncu Evrim Akın'ın paylaştığı bir videonun ardından yıllar sonra sessizliğini bozmuş ve çarpıcı iddialarda bulunmuştu.
Keskinci, Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını öne sürmüş, ayrıca ailesini etkileyen bir iddiayı şu sözlerle dile getirmişti:
"Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar."
"ÇOCUĞUN SAÇINI ÇEKİYOR, YANAĞINI SIKIYOR"
Asena Keskinci'nin açıklamaları sonrası o dönemde dizinin makyözü olarak çalışan Arzu Yurter de konuştu. Yurter, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Evrim Akın'ın kendisini işinden kovdurduğunu ileri sürerek şunları söyledi:
"Çocuğun saçını çekiyor, yanağını sıkıyor; 'Sevdim, ne yaptım ki?' diyordu. Bizim işimize son verildi, çünkü biz olaylara sessiz kalamadık. Yapımcı, bu şahsın baskılarından dolayı yönetmenle beraber işten çıkartılan bütün oyuncuları yeni başlattığı diğer diziye koydu."
Asena Keskinci ve Arzu Yurter'in iddiaları sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, gözler şimdi Evrim Akın'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.