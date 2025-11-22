PODCAST CANLI YAYIN

Rıza Akpolat soruşturmasında 1 milyon dolarlık pırlanta yüzük iddiası

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin soruşturma dosyasında, Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın ifadesi yeni detaylar ortaya koydu. Akçadağ, Çağdaş Yılmaz'ın 2019'dan beri Selçuk Yılmaz aracılığıyla sisteme dahil edildiğini, tüm yurt dışı gezilerinde yer aldığını ve İngiltere'de düğün öncesi Akpolat için 1 milyon dolar değerinde pırlanta yüzük satın aldırdığını söyledi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün soruşturma aşamasında itirafçı olan Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın ifadesinde yeni detaylara ulaşıldı. Akçadağ, " Çağdaş Yılmaz 2019 yılından beri Selçuk Yılmaz isimli meclis üyesi aracılığıyla sisteme dahil edildi. Tüm yurt dışı gezilerinde Çağdaş vardır. İngiltere'de düğün öncesi Çağdaş'ın bağlantılarıyla 1 milyon dolar değerindeki pırlanta yüzük satın aldırdı. Yüzüğü Rıza'nın yeğeni getirdi. Para gönderen Çağdaş'tır" dedi.

Rıza Akpolat, geçen yıl temmuz ayında CHP İstanbul eski Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile evlenmişti.

