Rıza Akpolat soruşturmasında 1 milyon dolarlık pırlanta yüzük iddiası

Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün soruşturma aşamasında itirafçı olan Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın ifadesinde yeni detaylara ulaşıldı. Akçadağ, " Çağdaş Yılmaz 2019 yılından beri Selçuk Yılmaz isimli meclis üyesi aracılığıyla sisteme dahil edildi. Tüm yurt dışı gezilerinde Çağdaş vardır. İngiltere'de düğün öncesi Çağdaş'ın bağlantılarıyla 1 milyon dolar değerindeki pırlanta yüzük satın aldırdı. Yüzüğü Rıza'nın yeğeni getirdi. Para gönderen Çağdaş'tır" dedi.

Takvim

Rıza Akpolat, geçen yıl temmuz ayında CHP İstanbul eski Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile evlenmişti.