Kritik seviyeye düştü! İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seviyeye geriledi. İSKİ’nin 22 Kasım verilerine göre baraj doluluk oranı belli oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İSKİ verilerine göre baraj doluluk seviyesinde son durum ne? İşte güncel veriler...

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi alarm veriyor. İSKİ tarafından 22 Kasım Cumartesi günü açıklanan son verilere göre, kent genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 20,01 olarak ölçüldü.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM NE?

Ömerli Barajı: %17,83

Darlık Barajı: %28,99

Elmalı Barajı: %50,68

Terkos Barajı: %22,61

Alibey Barajı: %12,5

Büyükçekmece Barajı: %22,13

Sazlıdere Barajı: %19,76

Istrancalar Barajı: %20,78

Kazandere Barajı: %1,97

Pabuçdere Barajı: %3,89

