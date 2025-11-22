İstanbul'da feci kaza: İki kamyon kafa kafaya çarpıştı

Arnavutköy'de feci kaza, İHA

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun süren müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de feci kaza, İHA

KIRMIZI DURMAYARAK KAVŞAĞA GİRDİ

Görgü tanıkları, hafriyat kamyonu sürücüsünün kırmızı ışıkta durmayarak kavşağa girdiğini öne sürdü. Şiddetli çarpma sonucu savrulan iki kamyon bariyerlere vurarak ağır hasar aldı. Hafriyat kamyonunun yakıt deposunun yırtılması nedeniyle yola yakıt saçıldı; yol bakım ve itfaiye ekipleri kayma riskine karşı bölgede temizlik ve güvenlik çalışması yaptı.

Arnavutköy'de feci kaza, İHA

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken, caddenin Hadımköy yönü trafiğe tamamen kapatıldı. Kamyonların kaldırılması ve yolun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.