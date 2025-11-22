İstanbul'da feci kaza: İki kamyon kafa kafaya çarpıştı
Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen hafriyat kamyonu, kavşaktan çıkan başka bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Arnavutköy Hadımköy İstanbul Caddesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre kavşaktan çıkarak Esenyurt yönüne gitmek isteyen Şahin Tezel'in kullandığı 34 HTU 28 plakalı kamyona, Hadımköy istikametinde ilerleyen Yunus Emre Dilli yönetimindeki 34 VR 7002 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tezel bulunduğu yerde sıkıştı.
SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun süren müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KIRMIZI DURMAYARAK KAVŞAĞA GİRDİ
Görgü tanıkları, hafriyat kamyonu sürücüsünün kırmızı ışıkta durmayarak kavşağa girdiğini öne sürdü. Şiddetli çarpma sonucu savrulan iki kamyon bariyerlere vurarak ağır hasar aldı. Hafriyat kamyonunun yakıt deposunun yırtılması nedeniyle yola yakıt saçıldı; yol bakım ve itfaiye ekipleri kayma riskine karşı bölgede temizlik ve güvenlik çalışması yaptı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken, caddenin Hadımköy yönü trafiğe tamamen kapatıldı. Kamyonların kaldırılması ve yolun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.