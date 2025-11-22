İmamoğlu’nun Bodrum’daki villası iddianameye girdi

PODCAST CANLI YAYIN

İBB iddianamesinde, Ekrem İmamoğlu’nun sahibi olduğu SSB Gayrimenkul üzerinden 2023’te Bodrum’da aldığı villanın ayrıntılarına yer verildi. Alman iş insanı Hans Bernhard Peters’ın şirketi adına kayıtlı tarlaya kaçak inşa edilen lüks villanın 10 milyon TL değerle devredildiği, sistem dışından elde edilen 1 milyon 30 bin euronun elden ödendiğinin anlatıldığı bildirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu SSB Gayrimenkul üzerinden 2023'de Bodrum'dan aldığı villa İBB iddianamesine girdi. Alman iş adamı Hans Bernhard Peters'a ait şirket adına kayıtlı tarlanın üstüne kaçak inşa edilen lüks villanın, 10 milyon TL değer gösterilerek devredildiği, kayıt dışı bir şekilde sistemden elde edilen 1 milyon 30 bin Euro'nun elden teslim ettiği anlatıldı. İddianamede ayrıca Alptekin Polat'ın, Bodrum Yahşi Kargı Mahallesi'ndeki başka bir dubleks villayı Dilek İmamoğlu'na sattığı da yer aldı.

