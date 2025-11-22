İmamoğlu’nun Bodrum’daki villası iddianameye girdi
Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu SSB Gayrimenkul üzerinden 2023'de Bodrum'dan aldığı villa İBB iddianamesine girdi. Alman iş adamı Hans Bernhard Peters'a ait şirket adına kayıtlı tarlanın üstüne kaçak inşa edilen lüks villanın, 10 milyon TL değer gösterilerek devredildiği, kayıt dışı bir şekilde sistemden elde edilen 1 milyon 30 bin Euro'nun elden teslim ettiği anlatıldı. İddianamede ayrıca Alptekin Polat'ın, Bodrum Yahşi Kargı Mahallesi'ndeki başka bir dubleks villayı Dilek İmamoğlu'na sattığı da yer aldı.