İmamoğlu dosyasında ‘VİP Yakup’ detayı: suç gelirlerinde kilit rol oynadı

İmamoğlu Suç Örgütü’nün rüşvet mühendisi olan ve Boğaz’ı haraca bağlayan Yakup Öner’in, maaşı dışında her ay 100 bin doları cebe indirdiği ortaya çıktı.

İBB'ye yönelik hazırlanan iddianamede, ilginç detaylar yer aldı. Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün en dikkat çekici isimlerinden biri olan harita mühendisi Yakup Öner, suç örgütünün en büyük gelir alanlarından biri olan İstanbul Boğazı'nda İmamoğlu'nun talimatlarıyla adeta "rüşvet mühendisi" gibi çalıştı.

Doğrudan örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'na bağlı olarak çalışan isimlerden biri olan VİP Yakup mahlaslı Öner, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetki ve sınırları içerisinde bulunan otel, restoran ve yapıların ruhsat onayları sürecinde özel görüşmeler yaparak suç örgütünün milyarlarca lira suç geliri elde etmesinde önemli rol oynadı. Mütevazi bir harita mühendisi hayatı süren Yakup Öner'in hayatı Ekrem İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasının ardından değişti. Öner, İmamoğlu ile çalışmaya başladıktan sonra genç yaşta yaklaşık 100 milyon liralık bir servete sahip oldu. 19 Mart'taki operasyonda Öner'in evinden 2 kilo altın ve döviz cinsi para ele geçirildi. Öner, İmamoğlu'nun kendisine yıllık 100 bin dolar maaş ödediğini belirtti. Üzerine kayıtlı çok sayıda arsa ve lüks otomobilin de bulunduğu belirlenen Öner, itirafçı olmuştu.

BOĞAZ'I HARACA BAĞLADILAR
İSÖ'nün Boğaz'da mülkü olan işadamlarından milyonlarda dolar haraç aldığı iddianemede ayrıntılarıyla anlatıldı.

