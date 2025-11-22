Emine Erdoğan, Kadın Liderler Forumu’na video mesaj gönderdi

Emine Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Kadın Liderler Forumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, dünyanın, 10-19 yaşlarında 2 milyar çocuk ve gençle, en kalabalık ergen kuşağına ev sahipliği yaptığını belirtti. Bu rakamın, omuzlardaki sorumluluğun büyüklüğünü de açıkça gösterdiğini ifade etti.