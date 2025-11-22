Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti

PODCAST CANLI YAYIN

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Güney Afrika’ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Johannesburg Uluslararası Maarif Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Çiçeklerle karşılanan Emine Erdoğan, "Ülkemizin uluslararası eğitimde dünyaya açılan penceresi olan Maarif Okullarımızın, bu zengin coğrafyada toplumlar arası köprüleri güçlendirmeye devam etmesini diliyorum." sözlerini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Uluslararası Maarif Okulu'na ziyarette bulundu. Johannesburg'da düzenlenen 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, kentte bazı ziyaretlerde bulundu, programlara katıldı.

MAARİF VAKFI GÜNEY AFRİKA ÜLKE TEMSİLCİSİ TARAFINDAN KARŞILANDI

Türkiye Maarif Vakfı'nın Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret eden Emine Erdoğan, okula gelişinde Maarif Vakfı Güney Afrika Ülke Temsilcisi Abdullah Cevizci ve öğretmenler tarafından karşılandı.

İKİ ÖĞRENCİ ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Karşılamada iki öğrenci Emine Erdoğan'a çiçek takdim etti. "Geri Dönüşüm ve Çevre" temalı sergiyi gezen Emine Erdoğan, buradaki çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrencilerin perküsyon, koro ve şiir performanslarını dinleyen Emine Erdoğan, dans ekibinin gösterisini de ilgiyle izledi.

"MAARİF OKULLARIMIZIN TOPLUMLAR ARASI KÖPRÜLERİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"

Öte yandan, Emine Erdoğan, Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle bulunduğumuz Güney Afrika'da, Uluslararası Johannesburg Maarif Okulu'nu ziyaret ederek, Afrikalı çocuklarımızla buluşmaktan mutluluk duydum. Çocuklarımızın içten karşılamasında, Afrika'nın sıcaklığını, renkli kültürünü ve güçlü ruhunu derinden hissettim. Ülkemizin uluslararası eğitimde dünyaya açılan penceresi olan Maarif Okullarımızın, bu zengin coğrafyada toplumlar arası köprüleri güçlendirmeye devam etmesini diliyorum. Tüm çocuklarımıza ilimle ve güvenle yürüdükleri başarı dolu bir gelecek diliyorum.
