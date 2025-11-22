Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Uluslararası Maarif Okulu'na ziyarette bulundu. Johannesburg'da düzenlenen 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, kentte bazı ziyaretlerde bulundu, programlara katıldı.

Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı MAARİF VAKFI GÜNEY AFRİKA ÜLKE TEMSİLCİSİ TARAFINDAN KARŞILANDI Türkiye Maarif Vakfı'nın Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret eden Emine Erdoğan, okula gelişinde Maarif Vakfı Güney Afrika Ülke Temsilcisi Abdullah Cevizci ve öğretmenler tarafından karşılandı.