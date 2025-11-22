PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika’ya gitti

G20 Zirvesi için Güney Afrika’ya giden Başkan Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya gelecek. Zirvede dünya barışı da ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'ya gitti. Erdoğan, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana temalı zirvede çeşitli oturumlarda hitap edecek. Erdoğan'ın zirve marjında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve G-20 Liderleri ile görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanı Burhanettin Duran, zirve ilgile ilgili yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir" ifadelerini kullandı. Gündemde Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde resmi tören ile karşılandı

