Aydın Bozdoğan'da korkutan yangın

Aydın Bozdoğan'da orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor. Bozdoğan ilçesi Kavaklı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangın (DHA)Yangın (DHA)

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ BÖLGEDE

Bölgeden yükselen alevleri ve dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın (DHA)Yangın (DHA)

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

