“İSTAÇ devre dışı bırakıldı milyarlar uçtu: Cebeci sahasında tarihi usulsüzlük

İSTAÇ DEVRE DIŞI BIRAKILDI: Hisselerin çoğunluğunu ele alan Gülibrahimoğlu ile Ekrem İmamoğlu 'nun yolu aynı yıl kesişti. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü, İstanbul'daki hafriyat döküm alanlarını işleten İBB iştiraki İSTAÇ 'ı devre dışı bıraktı. İSTAÇ'ın işletmekte olduğu farklı hafriyat döküm sahaları Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü'nün marifeti ve Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla kullanım dışı bırakıldı. Bu alana İSTAÇ flamaları da asılarak dökümün İBB kontrolünde yapıldığı görüntüsü verildi.

İstanbul'un Sultangazi İlçesi'ndeki Cebeci Maden Sahası, bölgedeki maden ocaklarının daha verimli çalışması ve tek elden denetlenebilmesi hedefiyle 2018 yılında "maden ruhsatlı alan ilan" edildi. Bölgede faaliyet yürüten 14 maden şirketi, Kuzey Cebeci Madencilik San. Tic. A.Ş. ünvanıyla kurulan kamuözel statüsündeki şirket çatısı altında birleştirildi. Bölgeye ilk adımını aynı yıl atan işadamı Murat Gülibrahimoğlu ise çatı şirket Kuzey Cebeci Madencilik San. Tic. A.Ş. bünyesindeki bir şirketi şantaj ve hülle yoluyla ele geçirdi.

Ekrem İmamoğlu, Takvim 7 MİLYON 400 BİN KAMYON KAÇAK DÖKÜM: Cebeci sahasına usulsüz yöntemlerle tam 185 milyon ton hafriyat döküldü. İzinsiz ve kaçak döküm yapılan hafriyattan İBB'nin kasasına girmesi gereken 31 milyar 227 milyon TL sıcak para naylon faturalarla Murat Gülibrahimoğlu 'nun kasasına girdi.

31 MİLYAR SUÇ GELİRİ 80 MİLYAR KAMU ZARARI

Döküm sahasını İSTAÇ'ın işletmesi durumunda ton başına 140 TL döküm ücretinden İBB'nin kasasına girmesi gereken 31 milyar 277 milyon TL, İmamoğlu'nun kasası olarak gösterilen Murat Gülibrahimoğlu'nun cebine girdi. Suç örgütü böylelikle 31 milyar 277 milyon TL suç geliri elde etti. Bu gelir sahte faturalarla legal hale getirildi. Kaçak dökümün çevre tahribatı nedeniyle de 80 milyar TL kamu zararı oluştu. Böylece örgütün kaçak hafriyat dökümünden toplam zararı 111 milyar TL oldu. İzinsiz ve kaçak döküm yapılan hafriyattan İBB'nin kasasına girmesi gereken 31 milyar 227 milyon TL sıcak para naylon faturalarla Murat Gülibrahimoğlu'nun kasasına girdi.

Sultangazi'deki döküm sahasında kolaylık sağlanması için yapılan düzenleme İmamoğlu örgütü için rant kapısı oldu.