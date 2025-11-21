PODCAST CANLI YAYIN

“İSTAÇ devre dışı bırakıldı milyarlar uçtu: Cebeci sahasında tarihi usulsüzlük

İmamoğlu suç örgütüne ilişkin iddianamede en önemli başlıklardan biri Cebeci hafriyat döküm sahası. Murat Gülibrahimoğlu ile İBB’yi devre dışı bırakan Ekrem İmamoğlu, 7 milyon 400 bin kamyonun kaçak dökümünü bu alana yaptı. Milyarlarca lirayı cebe indirdi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
“İSTAÇ devre dışı bırakıldı milyarlar uçtu: Cebeci sahasında tarihi usulsüzlük

İstanbul'un Sultangazi İlçesi'ndeki Cebeci Maden Sahası, bölgedeki maden ocaklarının daha verimli çalışması ve tek elden denetlenebilmesi hedefiyle 2018 yılında "maden ruhsatlı alan ilan" edildi. Bölgede faaliyet yürüten 14 maden şirketi, Kuzey Cebeci Madencilik San. Tic.
A.Ş. ünvanıyla kurulan kamuözel statüsündeki şirket çatısı altında birleştirildi. Bölgeye ilk adımını aynı yıl atan işadamı Murat Gülibrahimoğlu ise çatı şirket Kuzey Cebeci Madencilik San. Tic. A.Ş. bünyesindeki bir şirketi şantaj ve hülle yoluyla ele geçirdi.

Fatih Keleş, TakvimFatih Keleş, Takvim

İSTAÇ DEVRE DIŞI BIRAKILDI:
Hisselerin çoğunluğunu ele alan Gülibrahimoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun yolu aynı yıl kesişti. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü, İstanbul'daki hafriyat döküm alanlarını işleten İBB iştiraki İSTAÇ'ı devre dışı bıraktı. İSTAÇ'ın işletmekte olduğu farklı hafriyat döküm sahaları Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü'nün marifeti ve Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla kullanım dışı bırakıldı. Bu alana İSTAÇ flamaları da asılarak dökümün İBB kontrolünde yapıldığı görüntüsü verildi.

Ekrem İmamoğlu, TakvimEkrem İmamoğlu, Takvim

7 MİLYON 400 BİN KAMYON KAÇAK DÖKÜM:
Cebeci sahasına usulsüz yöntemlerle tam 185 milyon ton hafriyat döküldü.
İzinsiz ve kaçak döküm yapılan hafriyattan İBB'nin kasasına girmesi gereken 31 milyar 227 milyon TL sıcak para naylon faturalarla Murat Gülibrahimoğlu'nun kasasına girdi.

TakvimTakvim


31 MİLYAR SUÇ GELİRİ 80 MİLYAR KAMU ZARARI
Döküm sahasını İSTAÇ'ın işletmesi durumunda ton başına 140 TL döküm ücretinden İBB'nin kasasına girmesi gereken 31 milyar 277 milyon TL, İmamoğlu'nun kasası olarak gösterilen Murat Gülibrahimoğlu'nun cebine girdi. Suç örgütü böylelikle 31 milyar 277 milyon TL suç geliri elde etti. Bu gelir sahte faturalarla legal hale getirildi. Kaçak dökümün çevre tahribatı nedeniyle de 80 milyar TL kamu zararı oluştu. Böylece örgütün kaçak hafriyat dökümünden toplam zararı 111 milyar TL oldu. İzinsiz ve kaçak döküm yapılan hafriyattan İBB'nin kasasına girmesi gereken 31 milyar 227 milyon TL sıcak para naylon faturalarla Murat Gülibrahimoğlu'nun kasasına girdi.

TakvimTakvim
Sultangazi'deki döküm sahasında kolaylık sağlanması için yapılan düzenleme İmamoğlu örgütü için rant kapısı oldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Beykoz’a telefon! Gençlere hitap etti
Türk Telekom
İlk kez ortaya çıktı! İşte Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan çalışanın görüntüleri
AK Parti'de "İmralı" komisyonu: "Ziyarete olumlu bakıyoruz oylama olursa olumlu oy vereceğiz"
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
28 maddelik Ukrayna planı: Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin'den yalanlama! Kiev "taslağı aldık" dedi
Gençlere evlilik desteği 250 bin TL'ye çıkıyor! Ne zamandan itibaren geçerli olacak?
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı
Başkan Erdoğan'dan erkeklere çocuk uyarısı: "Kadınlar gerekli desteği göremiyor"
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Kim Milyoner Olmak İster’de gladyatör sorusu yarışmacıyı yaktı!
Vucic de Saraybosna’da insan avına katıldı mı? Soruşturma başlayacak
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde