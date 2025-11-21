Emine Erdoğan: Çocukların gülüşleri hiç eksilmesin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: Her çocuk, korunmaya, fırsat eşitliğine ve güvenle büyüyebileceği bir hayata layıktır. Çocukların gülüşleri hiç eksilmesin.