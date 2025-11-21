Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak! Bu yıl ilk tören Karaman'da

Konya'da her yıl aralık ayında manevi bir atmosferde gerçekleşen anma etkinlikleri, bu yıl yine tasavvuf müziğinden Mesnevi sohbetlerine uzanan geniş bir programla gönülleri buluşturacak.

Mevlevîlik kültürünün âdâbı, erkânı, mûsikîsi, edebî külliyatı ve "Semâ" geleneğinin benzersiz bir yere sahip olduğunu ifade eden Ersoy, bu mirasın korunmasının Bakanlığın temel sorumlulukları arasında olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, bu yıl da Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Hazret-i Mevlânâ'yı 11 gün sürecek meşkler, paneller, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler, Sema Mukabelesi ve farklı etkinliklerle anmakla kalmayıp anlamaya da çalışacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda yaptığı konuşmaya Hazreti Mevlana'yı rahmetle yâd ederek başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Konya Valisi İbrahim Akın, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay'ın katıldığı tanıtım toplantısında, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat birimlerinin sanatkârları ile Türkiye'de tasavvuf felsefesi ve Mevlânâ üzerine çalışmalarıyla tanınan saygın akademisyenlerin katılımıyla 11 gün sürecek programın ayrıntıları anlatıldı.

Konya (Takvim.com.tr)

Bu doğrultuda Mevlevî Semâ Törenleri'nin dünya ölçeğinde tanınması ve kültürün evrensel düzeyde bilinmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersoy, Mevlevî Semâ Mukabelesi'nin 2008 yılında UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsilî Listesi"ne Türkiye adına kaydettirildiğini hatırlattı.

MEVLANA'YI DOĞRU ANLAMAK VE DOĞRU ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bakan Ersoy, Mevlânâ'yı anmanın yanında onu doğru anlamanın ve doğru anlatmanın da önemine dikkat çekti. Ersoy, bu amaçla hem yurt içinde hem yurt dışında yürüttükleri çalışmalara değindi.

Dünyanın birçok bölgesinden gelen geri dönüşlere işaret eden Ersoy, çalışma arkadaşlarından Anadolu erenleriyle ilgili yaptıkları çalışmaların nasıl karşılandığına dair bilgiler aldığını söyledi.

Bugün dünyanın farklı ülkelerinde insanların Anadolu erenlerine karşı ciddi bir ilgi içinde olduğunu vurgulayan Ersoy, Mevlânâ'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve Ahmet Yesevî'nin seslerinin çok farklı coğrafyalarda yankılandığını belirtti.