“AK Parti’den İmralı ziyareti önerisine yeşil ışık”
TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme önerisi için kapalı toplantı gerçekleştirdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Komisyon'un İmralı ziyaretine olumlu bakıyoruz. Bu bir dinleme, Komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir. İmralı'ya gidecek isim henüz net değil, değerlendirilecek" dedi.